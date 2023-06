Roma Pride 2023: percorso, strade chiuse sabato 10 giugno, programma completo e orari

Sabato 10 giugno 2023 Roma si tingerà dei colori dell’arcobaleno per ospitare la Grande Parata del Roma Pride, la manifestazione annuale che riunisce migliaia di persone appartenenti o solidali alla comunità LGBTQIAK+ (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, queer, intersessuali, asessuali, kinky e altre identità di genere e orientamento sessuale). Il tema scelto per quest’anno è “QueeResistenza”, un grido di resistenza e di esistenza contro gli attacchi e le discriminazioni subiti dalla comunità Queer. Il corteo partirà alle ore 15:00 da Piazza della Repubblica e percorrerà le principali vie del centro storico della capitale, tra striscioni, slogan, musica e allegria. Le strade interessate dal passaggio del corteo saranno chiuse al traffico per garantire la sicurezza dei partecipanti.

Come cambia la viabilità per il Roma Pride 2023

Sabato pomeriggio in Centro è in programma il Roma Pride 2023. Annunciata la partecipazione di 15mila persone. A partire dalle ore 14 sfileranno, con dei carri allegorici, da piazza della Repubblica sino a via dei Fori Imperiali, passando per via Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino. Da qui il corteo proseguirà lungo via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, largo Brancaccio, via dello Statuto, piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto, viale Manzoni, via Labicana e piazza del Colosseo. Sul fronte viabilità, come si legge sul sito di Roma Mobilità, ci saranno divieti di sosta (eccetto veicoli al servizio di persone con disabilità o con targa diplomatica) nei punti di partenza e arrivo del corteo e su via Liberiana. E poi, temporanee chiusure lungo il percorso.

“Queeresistenza” sarà lo slogan dell’edizione 2023, testimonial dell’evento le cantanti Paola & Chiara. Dalle 13,30 alle 20 circa, deviazioni o limitazioni per le linee C3, H, 3NAV, 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 117, 170, 360, 590, 649, 714 e 910.

Un palinsesto ricco di eventi culturali, politici e di intrattenimento

Il Roma Pride, come tutti i grandi Pride europei, ha proposto anche per il 2023 un calendario di eventi legati al mondo LGBTQIAK+. Quest’ultimi, nelle loro molteplici declinazioni tematiche, si svolgeranno al parco delle Terme di Caracalla a Roma e vedranno protagonisti la cultura, l’intrattenimento e la politica. Tra gli appuntamenti principali del programma:

La Pride Croisette – Hollywood Edition : una rassegna cinematografica dedicata ai film a tematica LGBTQIAK+, con ospiti d’eccezione e dibattiti sul ruolo del cinema nella rappresentazione della diversità.

: una rassegna cinematografica dedicata ai film a tematica LGBTQIAK+, con ospiti d’eccezione e dibattiti sul ruolo del cinema nella rappresentazione della diversità. Configurazioni familiari – Le rivendicazioni del Roma Pride 2023 : un convegno sulle diverse forme di famiglia presenti nella società italiana e sulle battaglie legali e sociali per il loro riconoscimento.

: un convegno sulle diverse forme di famiglia presenti nella società italiana e sulle battaglie legali e sociali per il loro riconoscimento. HIV: PrEP e altri strumenti per arrivare a zero infezioni in Italia : un seminario informativo sulle nuove strategie di prevenzione dell’HIV e sulle risorse disponibili per le persone sieropositive o a rischio.

: un seminario informativo sulle nuove strategie di prevenzione dell’HIV e sulle risorse disponibili per le persone sieropositive o a rischio. Sport e omofobia : una tavola rotonda sulle esperienze di atleti e atlete LGBTQIAK+ nello sport professionistico e amatoriale e sulle iniziative per contrastare la discriminazione nello sport.

: una tavola rotonda sulle esperienze di atleti e atlete LGBTQIAK+ nello sport professionistico e amatoriale e sulle iniziative per contrastare la discriminazione nello sport. Sessualità ed inclusività: il diritto al piacere sessuale: un workshop sulle diverse modalità di espressione della sessualità e sulle barriere che ostacolano il godimento sessuale delle persone LGBTQIAK+.

Rock Me Pride: il party ufficiale del Roma Pride con Paola & Chiara

Sabato 10 giugno, dopo aver sfilato alla Grande Parata, il divertimento continuerà con Rock Me Pride, il party ufficiale del Roma Pride, che quest’anno per la prima volta nella storia si svolgerà a Rock in Roma, il tempio della musica Rock. Sul palco si esibiranno in live le madrine del Roma Pride 2023: Paola & Chiara, il duo pop che ha conquistatola comunità arcobaleno con il loro brano “Furore”, inno della manifestazione di quest’anno. Le due cantanti hanno dichiarato di essere onorate di poter dare il loro contributo ad una grande causa e di credere nell’affermazione dei diritti fondamentali. Oltre a loro, ci saranno altri artisti musicali, dj internazionali e drag queen provenienti dalla trasmissione Drag Race Italia. Rock Me Pride sarà quindi un’occasione imperdibile per ballare, cantare e festeggiare insieme la diversità.

Il Gay Pride: una storia di lotta e di orgoglio

Il Gay Pride, o semplicemente Pride, è una manifestazione che si svolge ogni anno in tutto il mondo per celebrare l’orgoglio e la visibilità delle persone LGBTQIAK+. Il primo Gay Pride della storia si tenne il 28 giugno 1970 a New York, per commemorare il primo anniversario della rivolta di Stonewall, una serie di proteste spontanee contro le violenze e le persecuzioni della polizia nei confronti dei frequentatori di un bar gay, lo Stonewall Inn. Da allora, il Gay Pride è diventato un simbolo di resistenza e di emancipazione per le persone della cosiddetta comunità arcobaleno, che ogni anno scendono in piazza per rivendicare i loro diritti e la loro dignità. Il Gay Pride è anche un momento di festa e di condivisione, in cui si esprime la gioia di essere se stessi e di appartenere ad una comunità variegata e solidale.