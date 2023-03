Lazio Pride, l’8 luglio ritorna nella città di Latina. Con un comunicato stampa ufficiale, gli organizzatori della famosa manifestazione organizzata dalla comunità LGBTQ+ del Lazio, hanno annunciato il ritorno a Latina. Un evento che ancora una volta racchiuderà le parole d’ordine dell’inclusione, l’amore libero, la tolleranza e soprattutto la tolleranza, in un momento storico dove le coppie omosessuali vedono non riconosciuti dei diritti (i figli) dal governo guidato da Giorgia Meloni.

Il Lazio Pride a Latina dell’8 luglio

Una manifestazione per sensibilizzare le persone all’amore libero, senza che nessuno venga più discriminato per il proprio orientamento sessuale. Dopotutto, i Gay Pride nascono proprio per rompere l’opinione pubblica riguardo le condizioni della persona omosessuale, per dimostrare come una persona che ama non deve più fare scandalo. La necessità di una piazza, colorata e politica, che ogni anno invade le piazze d’Italia per rivendicare i propri diritti.

In tal senso, oltre il Rome Pride che vede ogni anni milioni di partecipanti, altre manifestazioni impreziosiscono l’attività degli attivisti LGBTQ+ sul territorio laziale. Dopo le edizioni del 2016 e del 2017, dopo sei anni il Lazio Pride fa ritorno nella città di Latina. Questo dopo aver girato la Regione in lungo e in largo, per portare l’importante messaggio di parità dei diritti tra le persone e lo “stop” alle discriminazioni verso le persone omosessuali.

Infatti, altri eventi sono avvenuti a Ostia (2018), Frosinone (2019), Rieti (2021) e il doppio evento di Albano e Viterbo nel 2022. Una manifestazione pacifica e colorata, dove tra giovani, carri e tanta musica, le persone chiedono maggiori diritti allo Stato italiano e soprattutto chiedono misure per non essere più discriminati. Un percorso che dev’essere compiuto con leggi apposite, che possono andare a intervenire sulle azioni – ancora purtroppo attuali – legate a violenze verbali e fisiche verso le persone omosessuali, come riportano puntualmente i più importanti giornali nazionali.