Roma: prima importuna due turiste, poi aggredisce gli agenti a suon di calci e pugni

Attimi concitati quelli vissuti ieri pomeriggio, intorno alle 18, da una pattuglia della Polizia del Commissariato Celio. Quest’ultima durante i controlli anti abusivismo nell’area archeologica del Colosseo e dei Fori Imperiali ha arrestato un 34enne del Bangladesh per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello stato.

Importuna due turiste poi aggredisce gli agenti: i fatti

Gli agenti stavano transitando in via dei Fori Imperiali quando hanno notato l’uomo che cercava di vendere in maniera molto insistente una bottiglietta d’acqua a due turiste. Alla vista della polizia il 34enne si è dato alla fuga ma gli agenti lo hanno inseguito e, non senza poca difficoltà, sono riusciti a prenderlo.

L’aggressione

Ma non è finita qui Non pago, a questo punto il malvivente si scaglia contro gli agenti a suon di calci e pugni. Fermato e messo in sicurezza, l’uomo inizia tuttavia a prendere a calci anche la Volante, danneggiandone lo sportello anteriore destro. Portato al commissariato Viminale, il malvivente è stato arrestato.