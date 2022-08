Roma, gli affidavano i figli, lui abusava sessualmente di loro: arrestato l’orco

Si fidavano di loro ma lui in realtà era l’aguzzino dei ragazzi. Ora però è stato arrestato grazie al coraggio di una delle due vittime degli abusi che ha denunciato tutto ai Carabinieri.

Romano arrestato per abusi sessuali

Sulla vicenda sono così scattate le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, che hanno confermato il racconto del giovane. Le sue parole sono state infatti avvalorate da audizioni protette, testimonianze che hanno consentito di raccogliere un quadro indiziario tale da far decidere al Gip del Tribunale di Roma, l’emissione della misura cautelare nei confronti dell’uomo romano. Che, con l’arresto, è stato così messo in condizione di non nuocere più.

Chi sono le vittime

Due i ragazzi vittime degli abusi. Si tratta di due minori, un maschio e una femmina, che, stando ai primi elementi raccolti, venivano affidati all’uomo – forse un amico di famiglia – per brevi periodi. Il maschio però, appena maggiorenne, si è presentato presso la caserma dei Carabinieri di Casalbertone ed ha denunciato gli abusi nei suoi confronti e della bambina. Sul caso, ad ogni modo, vige il massimo riserbo.