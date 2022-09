Roma, furiosa rissa tra ragazzi davanti al pub: accoltellato 21enne

Una rissa violenta, che poteva trasformarsi in tragedia quella che si è verificata sabato a Roma. Nell’accesso diverbio è rimasto ferito con un’arma da taglio un ragazzo di 21 anni. La dinamica dell’accaduto è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine.

Violenta rissa tra ragazzi nella notte: i fatti

I fatti sono avvenuti sabato in via Capoprati, davanti al Molo Zero, poco prima delle tre di notte. Ad allertare i soccorsi alcuni ragazzi che hanno assistito alla rissa. Nella segnalazione giunta alla polizia si dichiarava la presenza di un ragazzo ferito che si trovava sotto il ponte Duca D’Aosta. Quest’ultimo che ha riportato diverse ferite è poi stato condotto al Policlinico Gemelli in codice giallo.

La versione del giovane

Al momento l’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio degli agenti. Infatti, alla vista della Polizia il ragazzo ha riferito loro di essersi ferito autonomamente. Questa versione, tuttavia, non coincide con quella del gestore del locale che riferisce invece la presenza dell’accesa lite. Quest0ultima sarebbe poi degenerata in un’aggressione a seguito della quale il 21 è stato accoltellato.

Le indagini

Attualmente, sono diversi i punti che restano da chiarire in merito all’accaduto. Uno su tutti le motivazioni alla base della rissa. La polizia indaga.