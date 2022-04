Hanno iniziato a litigare in strada poi il “ring” si è spostato a bordo dell’autobus Atac a Roma. Una situazione esplosiva che ha spinto il conducente del mezzo pubblico ad allertare immediatamente il 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno provveduto a dividere i contendenti, cinque persone in tutto, risultati poi tutti ubriachi. E per uno di loro, a causa delle gravi ferite subite, è stato necessario anche il ricovero d’urgenza in Ospedale.

Rissa tra stranieri ubriachi in Piazza Indipendenza a Roma

Il tutto è successo poco prima della mezzanotte. A seguito di una prima ricostruzione, pare che il gruppetto, poco prima in piazza Indipendenza, per motivi ancora non chiari, avesse già iniziato a litigare in strada. L’accesa discussione si è poi spostata per proseguire fino a piazza della Repubblica. Ed è qui che, esattamente in via Nazionale, i cinque hanno continuato la lite anche dopo essere saliti all’interno di un autobus della linea pubblica che si era accostato alla fermata.

Denunciati per la violenta lite a bordo del bus Atac

L’autista ATAC, a quel punto, preoccupato per il degenerare della situazione, ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro che hanno fermato i cinque soggetti di età compresa tra i 19 e 30 anni. I contendenti sono stati quindi denunciati a piede libero per rissa e lesioni.

Un ferito grave

La rissa ha anche avuto conseguenze non certo irrilevanti. Una delle cinque persone infatti è dovuta ricorrere alle cure mediche come detto in apertura a causa delle ferite riportate. Trasportata presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni in codice rosso non sarebbe tuttavia in pericolo di vita.

