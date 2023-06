Roma, prima la segue e poi la scippa: 80enne si difende con le stampelle, caccia al ladro

Roma. Momenti di paura per un’anziana signora finita nelle mire di un malvivente. Prima l’ha inseguita fino al portone e poi, l’ha derubata della catenina che aveva al collo. Messo a segno il colpo, il ladro è poi scappato facendo perdere le proprie tracce. Attualmente in corso le indagini da parte della polizia al fine di riconsegnarlo alla giustizia. A riportare la notizia il Messaggero.

Il furto ai danni di una signora anziana

I fatti risalgono a mercoledì scorso. Al centro della vicenda un’anziana di 80 anni che quel giorno stava percorrendo il vialetto di uno studio medico in via Vincenzo Brunacci, zona Marconi. È pomeriggio e la donna viene avvicinata da un ragazzo che ha finto di entrare all’interno del condominio. Il giovane l’ha poi seguita fino al portone simulando anche di trovare il nome del dottore. Insomma, il suo piano era architettato in tutti i dettagli. Poi è passato ad i fatti ed ha, invano, cercato di strapparle la catenina che la donna aveva al collo. Tuttavia, la malcapitata – nonostante le proprie patologie – non l’ha data vinta al malvivente, cercando di respingerlo con le sue stampelle. Tuttavia, in un secondo momento, il giovane è riuscito a derubarla della catenina adocchiata in precedenza. Fortunatamente illesa, la donna è ancora sotto choc per l’accaduto. Messo a segno il colpo, il ragazzo – di origini italiane con pantaloncini bianchi e cappellino azzurro in testa – è scappato.

L’allarme sicurezza nel quartiere

Purtroppo, quello appena descritto – e che, tra l’altro, ha destato non poca apprensione tra i familiari della vittima – non rappresenta un caso isolato. Diversi, infatti, gli episodi che si sono verificati nel quartiere. Alla luce di ciò, i residenti tornano a mettere l’accento sull’allarme sicurezza e il tam tam corre veloce sui social. Tam tam che ha l’obiettivo di informare i cittadini ed evitare che tali episodi di microcriminalità continuino a ripetersi.