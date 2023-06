Roma, tabaccaio rapinato di 30mila euro reagisce e spara contro i banditi: paura a Torresina

Paura e colpi di pistola questa mattina nel quadrante Torresina, zona Torrevecchia. Qui un uomo è stato assalito da due malviventi che, dopo averlo avvicinato con una scusa, hanno tentato di sottrargli l’incasso di circa 30mila euro che teneva con sé. L’accaduto si è verificato verso le 8.50 in via Indro Montanelli quando l’uomo, un tabaccaio di zona, si stava recando in banca per versare l’incasso guadagnato negli ultimi giorni.

Spari a Roma oggi a Torresina 30 giugno 2023

Ma ad espettarlo, poco fuori l’attività, c’era la coppia di banditi che lo ha avvicinato rivelando poco dopo le reali intenzioni. Con una pistola lo hanno prima minacciato, poi lo hanno colpito utilizzando il calcio dell’arma: e gli hanno portato via l’ingente bottino. E’ stato a quel punto che la vittima, seppur stordita, ha impugnato la sua arma – regolarmente detenuta – ed ha aperto il fuoco esplodendo due colpi (che non hanno provocato danni né a cose né a persone). Gli spari sono stati avvertiti dai residenti creando non poca apprensione.

Le indagini dopo la sparatoria in Via Indro Montanelli

Ad ogni modo i banditi, che sono riusciti a fuggire, sono ora ricercati dalla Polizia. Dopo l’aggressione e la rapina la coppia infatti è riuscita ad allontanarsi a bordo di uno scooter di grossa cilindrata facendo perdere rapidamente le proprie tracce. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che ora sta passando al vaglio ogni elemento utile per cercare di dare un volto e un nome ai due malviventi. Le indagini, in tal senso, sono ora seguite dalla Squadra Mobile. Il tabaccaio invece per le ferite riportate, lievi fortunatamente, è stato medicato in Ospedale.

Barbara Polidori/Luca Mugnaioli

