Roma, prima lo accerchiano poi lo borseggiano: arrestati 3 sudamericani

Roma. Stavano approfittando del clima festoso, in occasione della celebrazione dei Santi Patroni Pietro e Paolo, per mettere a segno un colpo che fortunatamente non è andato a segno. Sono stati infatti colti in fragrante ed arrestati 3 uomini sudamericani per un tentativo di borseggio non riuscito.

Roma, tentato borseggio: i fatti

Come anticipato, i fatti sono avvenuti durante le celebrazioni dei Santi Pietro e Paolo. In quest’occasione, gli uomini del commissariato Viminale, durante un apposito servizio di controllo, hanno arrestato tre cittadini sudamericani che stavano borseggiando il malcapitato di turno.

Gli uomini, colti in flagrante e poi arrestati, hanno rispettivamente 57, 64 e 32 anni ed ora dovranno rispondere dell’accusa di borseggio in concorso.

Individuati e la refurtiva recuperata, riconsegnando il tutto alla vittima. L’arresto dei tre malviventi è ora in attesa di convalida.

I precedenti

Purtroppo quello accaduto oggi non è un caso isolato. Sono infatti in aumento i casi di scippi e furti tra le strade del centro di Roma. La situazione preoccupa i cittadini, al punto tale da averla definita ‘fuori controllo’.

Il modus operandi con il quale agiscono i malviventi è sempre lo stesso: approfittare della calca così da confondersi tra le gente, adocchiare il turista maggiormente distratto e mettere a segno il colpo.

Onde evitare spiacevoli inconvenienti, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli concentrandosi su questa tipologia di reati proprio nelle strade maggiormente frequentate della città.