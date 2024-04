Roma: pullman turistico a fuoco sul GRA, traffico in tilt e lunghe code | FOTO

Incendio sul Grande Raccordo Anulare di Roma, a fuoco pullman turistico. Si viaggia in corsie ridotte, sul posto i Vigili del Fuoco. Lunghe code e circolazione fortemente rallentata. Tutti gli aggiornamenti.

Brusco risveglio per i pendolari romani costretti a fare i conti stamattina con code e rallentamenti causati dall’incendio scoppiato all’interno di un pullman turistico. Oltre al traffico “ordinario” dunque, tipico dell’orario mattutino (con in più l’inizio della settimana) ci si è messo anche questo episodio che ha letteralmente mandato in tilt la circolazione sul principale anello viario della Capitale.

Incendio ad un bus turistico oggi sul GRA

L’allarme è scattato attorno alle ore 8.30 di oggi lunedì 22 aprile 2024. Il mezzo si trovava sulla corsia esterna dell’A90, in corrispondenza dell’uscita tra Casilina e Prenestina, quando improvvisamente è stato interessato da un incendio.

Fortunatamente in quel momento nessuna persona si trovava all’interno mentre l’autista ha fatto in tempo a scendere dal pullman mettendosi a bordo strada in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto poco dopo. Tre i mezzi intervenuti per domare le fiamme, inviati dalla Sala Operativa del Comando di Roma.

Traffico bloccato sul Raccordo: gli aggiornamenti

Al momento sul Raccordo Anulare si registrano ancora code e una riduzione di carreggiata. Precisamente è coinvolto il tratto compreso tra lo svincolo 17 “Tor Bella Monaca” (Km 35) e l’area di servizio Casilina (al Km 37,5) in direzione interna.

Incendio su via Collatina, brucia discarica abusiva: fumo intenso e traffico (ilcorrieredellacitta.com)