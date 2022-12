Roma, punti di ritiro Amazon e InPost nelle stazioni metro: ecco dove e come funzionano

Roma. Punti di ritiro Amazon e InPost nelle stazioni metropolitane. Presentati al Pigneto e in alcune stazioni della metro A, B, B1 e C, i primi punti di ritiro. Attivi da oggi invece quelli presenti nella stazioni di Valle Aurelia, Anagnina, Termini e Sant’Agnese Annibaliano, Pigneto, Malatesta, Teano, Mirti e Torre Maura. Il servizio, complessivamente, sarà disponibile in 21 stazioni e, secondo le previsioni, verrà ultimato nei primi mesi del 2023.

L’iniziativa in collaborazione con Atac

‘Un servizio di grande utilità per i passeggeri in transito nella stazioni della metropolitana, che potranno unire le esigenze di spostamento con quelle di ritiro’. Queste le parole di Atac in una nota per comunicare l’inaugurazione dell’iniziativa. Potenzialmente, sarà possibile gestire oltre 2700 consegne giornaliere nell’ottica di rendere la metropolitana un punto strategico della mobilità. Ma come funzionano i punti di ritiro Amazon e InPost presenti nelle stazioni metro?

Il funzionamento

Per quel che riguarda Amazon si seleziona il punto di ritiro desiderato dopo aver scelto il prodotto durante l’acquisto e aver confermato il contenuto del carrello. Verrà poi inviata una mail di notifica contenente un codice da usare per il ritiro e l’indirizzo con gli orari di apertura del punto. Il prodotto resterà nel locker tre giorni, se il ritiro non dovesse avvenire il pacco ritornerà ad Amazon e scatterà in automatico il rimborso totale dell’acquisto. Invece nel caso di InPost è sufficiente un codice pin o un qr code per ritirare gli acquisti nei punti prescelti. Per spedire il pacco invece il cliente riceve un’etichetta da apporre e può recarsi in qualunque locker che abbia uno scanner per scansionarla.

I punti di ritiro

Ecco dove sono posizionati i punti di ritiro:

Metro A: Lepanto, Flaminio, Arco di Travertino, Giulio Agricola, Anagnina, Valle Aurelia. Metro B: Eur, Fermi, Eur Palasport, Termini, Basilica San Paolo, Laurentina, Castro Pretorio, Ponte Mammolo. Metro B1: Conca d’Oro, Jonio, Sant’Agnese Annibaliano. Metro C: Teano, Mirti, Torre Maura, Pigneto, Malatesta.