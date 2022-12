Regali di Natale 2022 su Amazon: cosa comprare, tutte le idee e le smartbox

Per quanti ancora non sanno cosa regalare a Natale ad amici e parenti Amazon offre una serie di idee. Tanti suggerimenti tra i quali scegliere per trovare il dono più azzeccato. Una scelta che dovrà essere effettuata tenendo, ovviamente, sempre conto dei desideri e delle peculiarità del destinatario. Tra le tante idee andiamo a vederne qualcuna.

Tante idee originali

Un regalo originale potrebbe essere Cotop il cappello bluetooth sia da donna che da uomo; un segnalibro di piume di metallo per chi ama trascorrere le ore di relax leggendo, un refrigeratore per bottiglie di vino per coloro ai quali piace sorseggiare il vino freddo, ma anche calzini antiscivolo che hanno la doppia funzione di tenere caldi i piedi evitando di dover ricorrere alle pantofole, un quaderno per le ricette per mamme e nonne appassionate di culinaria.

Perché scegliere uno smartbox

Sono diverse anche le smartbox un cofanetto regalo generalmente per coppia per concedersi una notte con colazione e percorso benessere in una Spa. Sono diverse le possibilità tra le quali scegliere con prezzo che vanno dai 60 euro a poco più di 120. Un regalo originale che consente al destinatario di concedersi una pausa dalla routine.

Uno dei regali intramontabili è il tipico cesto natalizio con Sapori Antichi, ma anche candele profumate. Un set di creme mani e candele profumate, un calendario con supporto di legno in abete naturale, un grembiule da cucina per copie con scritto ‘king of the grill & queen of the kitchen o anche un apribottiglie vintage per moto da regalare al papà o a uno zio.