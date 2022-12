Cosa regalare ai genitori per Natale 2022: idee regalo e consigli utili

Tra i regali da mettere sotto l’albero di Natale, uno di quelli più importanti, oltre a quello per i bambini e quello per i genitori. Non sempre facile la scelta per questi ultimi. Spesso ci scervelliamo, ma non riusciamo a trovare un dono che possa realmente esprimere il legame che abbiamo con mamma e papà. Sono diverse le idee, non fatevi prendere dallo sconforto e andiamo a verificare quali possibilità ci sono.

Cosa regalare alle mamme

Partiamo dalla mamma. Per lei si può optare per varie soluzioni tenendo conto dei suoi gusti e delle sue caratteristiche. Se è una donna attenta all’abbigliamento e alla moda allora una bella borsa o un cappellino invernare può essere indicato. Da non escludere anche un bel maglione caldo, magari in morbido e caldo cashmere. Se poi si tratta di una mamma dedita alla cucina allora potreste pensare anche a un piccolo elettrodomestico come la friggitrice ad aria o la planetaria. Se poi siete orientati a spendere qualcosina in meno, allora date sfogo alla vostra fantasia. Una bella cornice con una foto vostra, magari insieme a lei. Anche una cover per il cellulare può esser una scelta azzeccata. Ma se potete spendere qualcosina in più allora potete pensare a una Spa, magari un fine settimana alle terme o anche un massaggio in un centro estetico, un gioiello personalizzato. Ma la verità è che la mamma, generalmente, si accontenterà anche solo di un piccolo pensiero.

Cosa regalare ai papà

Il papà è una figura assolutamente diversa per il quale il regalo deve essere più pratico come ad esempio un orologio da polso, un maglione, ma anche una cover per il telefono o tappetini personalizzati per l’auto o anche un kit per fare la barca. Potreste pensare anche a un regalo cumulativo per entrambi i genitori: un biglietto per il teatro, il biglietto per un concerto o anche una breve vacanza.