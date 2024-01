Roma: “Quel parcheggio è mio”, litigano in 5 e finisce a cazzotti in strada

Si contendono un parcheggio libero, maxi rissa in strada a Montesacro. Sul posto, sabato sera, è stata costretta ad intervenire la Polizia per riportare la calma. Quattro alla fine le persone rimaste ferite.

Trovare un posto libero dove lasciare la macchina può essere un’impresa a Roma. A tal punto che, una volta trovato, si è disposti davvero a tutto per accaparrarselo. Anche arrivare a picchiarsi. E’ questa la (triste) cronaca di quanto avvenuto sabato sera a Roma, nella zona di Montesacro.

Cinque persone in tutto sono arrivate a darsele di santa ragione per cercare di prendersi il parcheggio. Tanto che sul posto è dovuta intervenire la Polizia. Cinque i feriti, i più gravi in codice giallo. E’ successo intorno alle 22.00 di sabato 13 gennaio 2024.

Rissa a Montesacro per il parcheggio: cosa è successo

Vediamo allora cosa è successo nello specifico. Siamo in Via Val Chisone: qui, intorno alle 22.00, una donna in cerca di posto per lasciare la propria macchina ne individua alla fine uno. Soltanto che, come sarà capitato a tutti, quel parcheggio è già “prenotato”. Tra le strisce ci sono infatti due uomini, fratelli, che comunicano all’automobilista la ‘spiacevole’ notizia. “Guardi, lo stiamo tenendo ad una nostra amica che sta arrivando”.

Di solito, in questi casi, chi è alla guida accetta – seppur malvolentieri – e prosegue oltre. Ma non è stato questo il caso. Sì perché la donna, incurante della presenza dei due uomini, ha provato lo stesso ad eseguire il parcheggio arrivando quasi ad investirli. E gli animi, chiaramente, si sono scaldati.

Le botte in strada in Via Chisone

Non solo. La donna, in inferiorità numerica, ha chiamato il fratello per avere manforte con quest’ultimo che si è portato anche un amico. Ed è scoppiato il caos, con il gruppo che è arrivato alle mani, picchiandosi in strada. Qualcuno, evidentemente, vedendo il parapiglia, ha deciso di chiamare la Polizia per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente: grazie al pronto intervento degli agenti i cinque contendenti sono stati riportati, non senza fatica, alla calma. Il bilancio alla fine è di quattro feriti, tutti portati in Ospedale: la donna che ha provato testardamente a fare il parcheggio in codice verde, uno dei due fratelli (coloro che avevano prenotato il posteggio) in codice giallo, così come il fratello e l’amico intervenuti a difesa dell’automobilista. Il tutto per un parcheggio auto.