Roma, ragazza pestata dal compagno, gravi ferite alla testa e a un occhio: «Sentivo le urla dalla loro casa»

Ennesimo caso di violenza domestica a Roma con una ragazza finita in Ospedale con gravi ferite alla testa e a un occhio. Sono stati attimi di puro terrore quelli vissuti nella zona di Casal Bruciato domenica sera dove una furibonda lite familiare ha messo in allarme un intero palazzo. Tanto che qualcuno, alla fine, sentendo le urla disumane provenienti dall’appartamento, si è deciso ad allertare la Polizia.

Violenta lite domestica a Casal Bruciato

Il tutto è successo intorno alle 22.20 del 10 aprile scorso. Protagonisti della lite, scoppiata per motivi al momento non noti, una coppia di fidanzati. Dalle parole però si è passati rapidamente ai fatti con l’uomo che ha sfogato tutta la sua rabbia sulla compagna. Quest’ultima, suo malgrado, è stata aggredita con ferocia e colpita più volte. Fino all’intervento degli agenti.

Ragazza in Ospedale con gravi ferite

La ragazza è stata così portata d’urgenza all’Umberto I dove il referto medico ha fatto capire l’entità delle violenze subite. Oltre al trauma cranio facciale riportato la vittima dell’aggressione aveva anche una vistosa ferita all’occhio. Lunga la prognosi e per di più con tante incognite dato che c’è da capire se i colpi subiti abbiano causato o meno danni permanenti.

Arrestato il compagno

Per il compagno invece sono scattate inevitabilmente le manette. L’uomo, arrestato dalla Polizia, dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi. Sul caso, ad ogni modo, sono in corso ulteriori accertamenti per capire se sia trattato di un episodio isolato o se in passato si siano verificati accadimenti simili.

