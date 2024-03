Roma, ragazze ferite mentre ballano in discoteca al Flaminio: due ventenni in Ospedale

Nemmeno il tempo di riaprire dopo la sospensione imposta dal Questore che una nota discoteca al Flaminio torna sulle pagine della cronaca romana. Ieri sera due giovani ragazze sono finite in Ospedale dopo essere state ferite mentre ballavano nel locale. La ricostruzione.

Non c’è stato praticamente il tempo di riaprire dopo il provvedimento firmato dal Questore – che ne aveva stabilito la chiusura per otto giorni – che la discoteca al Flaminio è tornata al centro di una nuova aggressione. Questo era stato peraltro il motivo che aveva portato proprio alla temporanea sospensione delle attività del locale, senza dubbio uno tra i più gettonati per la movida del fine settimana capitolino. Ieri sera però, per l’ennesima volta, altre due giovani ragazze sarebbero state aggredite.

“Colpite da un oggetto appuntito mentre ballavamo”

Secondo quanto ricostruito le due amiche, di 23 e 21 anni, stavano partecipando alla serata quando improvvisamente, avvicinate da qualcuno, hanno accusato un dolore acuto provocato, secondo quanto ricostruito, da un “corpo appuntito” non meglio specificato.

L’allarme è scattato quando erano da poco passate le 2.00 di notte. Una volta soccorse, le ragazze sono state portate in Ospedale fortunatamente non in gravi condizioni. Entrambe sono state refertate in codice giallo: dopo le cure del caso sono state dimesse con una prognosi di 14 giorni.

Ancora un’aggressione nel locale a Ponte Milvio

L’episodio però, come lamentano i residenti della zona, è soltanto l’ultimo di una lunga serie. Non a caso da tempo la discoteca era finita sotto la lente di ingrandimento della Questura che nei giorni scorsi aveva proceduto infine con la sospensione temporanea dell’attività (applicando l’articolo 100 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, ndr). In diverse occasioni c’era stato infatti bisogno dell’intervento delle pattuglie della Polizia di Stato a causa delle risse ed aggressioni avvenute proprio all’interno del locale situato in via Giuseppe Sacconi. E adesso, non appena riaperta, un altro controverso episodio nella stessa discoteca.