Roma, ragazzini picchiati dalla Polizia: identificati gli agenti

Sono stati identificati i poliziotti che lo scorso 11 giugno hanno aggredito tre ragazzi di 17 anni mentre stavano andando a prendere un gelato. Ad identificare gli agenti sono stati gli stessi colleghi del commissariato Aurelio grazie al breve video girato dalle vittime. Dopo l’aggressione infatti i ragazzi hanno girato un video dove sono state inquadrate due volanti che si allontano velocemente dal luogo dei fatti.

Leggi anche: Roma, la denuncia choc di un gruppo di adolescenti: «Siamo stati picchiati da alcuni poliziotti»

Ragazzi picchiati da alcuni poliziotti: i fatti

È proprio grazie a quelle immagini che si è riusciti a risalire alla targhe delle auto, due volanti Alfa Romeo Giulietta. Tutto è cominciato dalla segnalazione di una lite tra giovanissimi in zona Cornelia. Gli agenti sarebbero pertanto intervenuti per evitare tragici sviluppi ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

La testimonianza dell’amico

Oltre alle denunce delle vittime, a confermare quanto accaduto desso arriva anche la testimonianza di un amico dei ragazzi picchiati. Come riportato dal quotidiano Repubblica, il giovane si sarebbe allontanato in quanto temeva per la propria incolumità.

Tuttavia ha comunque assistito alle terribile scena, confermando quanto denunciato dalle vittime: ‘Giunti all’altezza di via Gianbattista Pagano sopraggiungevano due volanti della Polizia di Stato da cui scendevano quattro agenti’. Poi i tristi fatti che tutti conosciamo.

I filmati delle telecamere e il racconto del quarto agente

Inoltre a complicare le cose per gli agenti ci sarebbero anche alcuni filmati delle telecamere di un bar. E poi si aggiunge il racconto del quarto agente, quello che non avrebbe preso parte ai fatti invitando di colleghi a risalire in macchina.

L’informativa alla Procura

Tutti questi elementi fanno parte di un‘informativa che gli agenti del commissariato Aurelio hanno inviato alla Procura. A breve pertanto potrebbe essere aperto un fascicolo di indagine per capire come sono andate realmente le cose.