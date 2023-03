Roma, raggirano 90enne con la truffa del finto pacco: ‘beccata’ coppia di ladri

Roma. I Carabinieri della Stazione di Roma Medaglie D’oro, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 32 anni e una donna di 24 anni, entrambi già con precedenti, gravemente indiziati del reato di truffa aggravata in concorso in danno di una donna anziana. I due avevano architettato un piano ad hoc per raggirare l’anziana vittima ma l’intervento tempestivo delle autorità ha messo la parola fine alle loro malefatte. Di seguito i dettagli dell’operazione.

La vittima, una 90enne romana, era stata contattata al telefono da un uomo che spacciandosi per il nipote in difficoltà, chiedeva di pagare all’ufficio postale una somma pari a 450 euro quale contrassegno per un pacco che le doveva essere consegnato. Il finto nipote ha riferito alla vittima che un’incaricata delle poste si sarebbe presentata presso la sua abitazione per ritirare la somma pattuita. Approfittando dell’evidente buona fede della vittima, la 24enne si è presentato a casa della donna e le ha consegnato un finto pacco al cui interno vi era una scatola vuota, facendosi consegnare la somma di 450 euro in contanti. L’intervento repentino dei militari ha permesso di bloccare l’indagata e il suo complice ed a restituire il denaro e alcuni gioielli alla povera vittima. L’arresto è stato convalidato.

I casi di truffa agli anziani

Purtroppo i casi di truffa ai danni delle persone anziane non rappresentano un caso isolato. Infatti, spesso e volentieri, i malviventi approfittano della solitudine e della buona fede delle vittime per tessere loro dei tranelli che hanno come fine quello di derubarle. Tuttavia, grazie all’attività delle forze dell’ordine i ladri vengono consegnati alla giustizia così da impedire loro di ripetere le condotte criminali. In particolare, nel 2022 a Roma e Provincia gli arresti per truffe agli anziani da parte dei Carabinieri sono stati 26 mentre dall’inizio di quest’anno sono 21.