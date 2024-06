Roma, rapina a mano armata alle Poste: minacciati Direttore e cassiera, banditi in fuga col maxi bottino

Rapina da film ieri alle poste di Roma sud, banditi in fuga con un bottino di 300mila euro. Il colpo in pochi minuti: “E’ una banda di professionisti”. Adesso è caccia ai malviventi: si cercano indizi attraverso le immagini di video sorveglianza.

E’ entrato nell’Ufficio Postale poi, dopo aver estratto la pistola, avrebbe pronunciato la classica frase: “Mani in alto questa è una rapina”. Teatro della rapina, degna del copione di una pellicola cinematografica, i locali di Vitinia, nella zona a sud della Capitale, poco dopo il GRA. Il bandito è riuscito a farsi consegnare il denaro custodito nell’attività, almeno 300mila euro secondo una prima stima fornita. Dopodiché è fuggito via insieme ad un complice a bordo di un motoveicolo.

Rapina alle poste di Vitinia martedì 4 giugno 2024

Il colpo-lampo è avvenuto nella giornata di ieri, martedì 4 giugno 2024, intorno a metà mattinata. Probabilmente la coppia di rapinatori aveva effettuato già sopralluoghi nella zona per capire come muoversi. Un’azione, dunque, tutt’altro che improvvisata: lo dimostrerebbe il modus operandi utilizzato, dall’avvicinamento alla Posta, passando per l’irruzione negli Uffici, fino alla fuga finale da manuale, dileguandosi nel traffico capitolino con uno scooter.

L’allarme è scattato attorno alle 11.20. Sotto choc e spaventati i clienti che erano presenti all’interno della Posta in quel momento anche se nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato con gli agenti che, acquisite le prime informazioni in merito all’accaduto, si sono messi subito sulle tracce della coppia di rapinatori. Intervenuta anche la Squadra Mobile e il personale della Scientifica.

La ricostruzione

Quando i banditi sono entrati nelle Poste si sono subito divisi. Il primo, volto coperto con una calza da donna, impugnano una pistola (di piccole dimensioni, ndr), ha minacciato la cassiera intimandole di consegnargli il denaro custodito nella cassa; il secondo invece, cappuccio e occhiali da sole indosso, si è precipitato dal Direttore minacciandolo soltanto verbalmente. Del resto la presenza del complice armato era più che sufficiente per impedirgli di reagire. Alla fine, arraffato il denaro, i due sono fuggiti via.

La fuga

L’ufficio postale di Vitinia, a questo proposito, si trova in Via Casalecchio di Reno, a due passi dalla Via Ostiense. Strada che potrebbe essere stata utilizzata per la fuga dei banditi a bordo dello scooter magari dopo aver “mischiato” le carte fuggendo per il dedalo di stradine interne del quartiere. Attenzionata dagli agenti anche la Cristoforo Colombo, sul versante opposto dell’Ostiense, che avrebbe comunque potuto garantire le medesime possibilità di farla franca. Ad ogni modo le indagini proseguono e la caccia ai rapinatori resta aperta.