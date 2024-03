Roma, rapina a mano armata in gioielleria: 20 orologi di lusso il bottino

Rapina in gioielleria stamattina poco dopo le 11. 30. Due uomini ben vestiti, con volto scoperto e armati di pistola con silenziatore sono entrati nel negozio su viale Parioli e si sono fatti consegnare 20 orologi di lusso. Sul posto sono accorsi gli uomini della Polizia di Villa Glori, delle Volanti e della Scientifica.

Presto gli investigatori hanno ricostruito l’accaduto, ascoltando la testimonianza dei presenti alla veloce sequenza dei fatti. I due insospettabili, visto l’aspetto distinto non hanno temuto neanche di farsi vedere a volto scoperto. Sono entrati hanno estratto la pistola e minacciato il responsabile dell’esercizio commerciale che, sotto la minaccia dell’arma da fuoco, non ha esitato a consegnargli quello che gli aveva chiesto, 20 orologi di pregio, il cui valore non è ancora stato stimato.

Sul posto anche gli uomini della Polizia scientifica

Una volta racimolato il bottino i due si sono allontanati a piedi, forse per raggiungere uno o più complici poco distanti. Fondamentali nelle indagini i video di sorveglianza che daranno un nome ai rapinatori. Intanto a operare sul posto gli esperti della Scientifica che stanno cercando eventuali tracce lasciate dai due malviventi per accelerare l’identificazione dei due.

Testimonianze e video per identificare i rapinatori

Mentre i colleghi stanno setacciando l’area circostante alla gioielleria in cerca di elementi utili alle indagini e hanno ascoltato i presenti per avere indicazioni più precise sui due malviventi. Particolari non solo sull’aspetto fisico, ma anche sull’eventuale accento. Insomma gli inquirenti stanno lavorando a ritmo serrato per risalire nel minor tempo possibile ai due rapinatori.