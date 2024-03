Roma, tifosi inglesi rapinati e accoltellati nella notte: due ragazzi in Ospedale

Sale l’allerta per la partita di Europa League in programma stasera allo stadio Olimpico di Roma. Nella notte due tifosi inglesi sono stati aggrediti e rapinati in strada nei pressi di un ristorante. Si tratta di due ragazzi trasportati in Ospedale.

Erano almeno in 6-7. Li hanno sorpresi in strada vicino alla metro Cavour e non ci hanno pensato due volte ad aggredirli: pugni, calci e anche delle coltellate che hanno ferito le vittime alle gambe, fortunatamente soltanto in modo lieve. Due tifosi inglesi sono finiti così in Ospedale stanotte a Roma: le loro condizioni non sono gravi. Il “branco”, dopo aver messo a segno il colpo, si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. Sul caso sta indagando la Polizia.

Due tifosi del Brighton in Ospedale: aggrediti e rapinati in Via Monte Polacco

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Secondo quanto ricostruito i due tifosi si trovavano in Via Monte Polacco, in centro, quando sono stati accerchiati dal gruppo di malviventi. Immediatamente sono partiti i colpi unitamente ai fendenti che hanno raggiunto le vittime alle cosce. Tre i tagli inferti al primo, due al secondo.

Dopodiché il branco ha portato via un marsupio appartenente ad uno dei due tifosi. Dentro il portafogli e i documenti. Sul posto, ricevuta la chiamata al 112, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Viminale: per i ragazzi, rispettivamente di 27 e 28 anni, sono state necessarie le cure del Pronto Soccorso. Il più grande è stato portato all’Umberto I, il più piccolo al San Giovanni: entrambi sono stati refertati in codice giallo.

Le indagini

Del caso si sta occupando adesso il Commissariato Esquilino. A chiamare le forze dell’ordine, notando quanto stava avvenendo in strada, è stato un dipendente di un ristorante di Via Cavour. Adesso si cerca di risalire agli autori della rapina anche se, da quanto emerso, gli aggressori erano tutti con il volto travisato. Del fatto è stata notiziata anche la Digos.

