Roma, rapina ai Parioli: «Dacci l’orologio o ti sparo»: l’agguato ad un 80enne nel garage di casa

Roma. Momenti di paura per un signore anziano, un 80enne, rimasto vittima di una rapina nel proprio garage. Siamo nel quartiere Parioli, i malviventi lo aveva puntato e, con tanto di pistola, hanno minacciato l’uomo che era appena uscito dalla propria auto. A questo punto, l’hanno preso in ostaggio e sotto la minaccia della pistola si sono fatti consegnare da lui un orologio, un modello Jaeger-LeCoultre, il cui valore si aggira tra i 7 e gli 8 mila euro. Ma non solo. Rubati anche 100 euro. Una rapina particolarmente violente ma fortunatamente l’anziano sta bene.

La rapina in Viale Buozzi

I fatti sono avvenuti domenica intorno alle 21 in viale Bruno Buozzi. Ad agire erano in due e non si sono fatti alcuno scrupolo nell’aggredire l’anziano mettendo a segno il colpo in pochi minuti. Tutto è infatti accaduto molto velocemente ed i malviventi si sono poi dati alla fuga. La rapina è stata però particolarmente violenta: l’80enne è stata gettato a terra, i malviventi gli hanno frugato nelle tasche per cercare soldi e gli hanno preso 100 euro. Scattato l’allarme, la polizia sta effettuando l’indagine per risalire all’identità dei malviventi.

Le indagini della Polizia

Acquisite le immagini dalle telecamere, i filmati potrebbero rivelarsi preziosi per il proseguo delle indagini, ‘incastrando’ così i malviventi. Quello che emerge dai primi riscontri è che i ladri non sembrano essere alle prime armi ma che anzi siano dei professionisti di questo tipo di rapine e non si esclude che abbiamo messo a segno altri colpi prima dell’aggressione all’anziano l’altra sera. Oltre alla polizia è poi giunta un’ambulanza per tutti gli accertamenti del caso. Fortunatamente l’uomo – anche se lo spavento è stato tanto – sta bene ed ha riportato solo escoriazioni e qualche graffio.