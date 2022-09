Roma, follia al supermercato: titolare minacciato con un taglierino

Roma. Prima minaccia il titolare del supermercato con un taglierino poi scappa con la ‘refurtiva’ ancora addosso. La sua fuga non è tuttavia durata molto e il malvivente, un uomo romano di 44 anni, è stato consegnato alla giustizia.

Rapina al supermercato: l’intervento dei militari

Ad intervenire, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere e della Stazione Roma Porta Portese che hanno arrestato un romano di 44 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine e gravemente indiziato di aver messo a segno una rapina ai danni di un supermercato di via Brunacci.

L’allarme e l’arresto

A far scattare l’allarme il commerciante che ha allertato una pattuglia di militari che stava transitando in quella strada pochi istanti dopo il colpo. Grazie alla descrizione del sospettato fornita dalla vittima, i militari sono riusciti a rintracciare il 44enne a poca distanza dal negozio, con ancora addosso i generi alimentari trafugati e il taglierino utilizzato per minacciare il titolare del supermercato. L’arresto è stato convalidati dall’Autorità Giudiziaria.