Paura a Roma, entra nel bar armato di pistola: “Questa è una rapina”, ma il titolare reagisce e resta ferito

Attimi di paura stamattina a Roma dove si è consumato un tentativo di rapina in Via della Pisana all’interno di un Bar. Un bandito, tuttora ricercato, ha fatto irruzione nel locale armato di pistola con la quale ha minacciato il titolare. E’ successo poco prima delle 7.25 di oggi venerdì 16 settembre 2022.

Tentata rapina al Bar Pacetti sulla Pisana

Il malvivente ha intimato al proprietario di consegnargli l’orologio che indossava ma quest’ultimo ha reagito. Ne è nata quindi una colluttazione tra i due: il bandito, per cercare di vincere le resistenze del titolare del Bar (il Pacetti, situato in Via Pisana, 236, ndr) non ha esitato a colpirlo con il calcio dell’arma. Ciò nonostante però ha dovuto comunque rinunciare al bottino – evidentemente temendo l’arrivo delle forze dell’ordine – fuggendo via e facendo poi perdere le proprie tracce.

Come sta il proprietario del Bar

Il titolare, rimasto ferito al capo, è stato portato in Ospedale dove è stato refertato in codice giallo. La notizia di quanto accaduto si è sparsa anche nei gruppi social di quartiere con alcuni cittadini che hanno chiesto cosa fosse accaduto vista la presenza delle Volanti.

L’arrivo della Polizia

Sul posto infatti, poco dopo la tentata rapina, è intervenuta la Polizia di Stato che in questo momento sta conducendo le indagini. Le ricerche per individuare il rapinatore, sulla base anche delle testimonianze raccolte sul posto, pertanto proseguono. Nei giorni scorsi, con una dinamica simile, un’altra rapina era stata tentata a Pomezia ma anche in quel caso i dipendenti avevano reagito permettendo così alle forze dell’ordine di arrestare il criminale.

