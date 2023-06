Roma, rapina finisce in scazzottata: farmacista insegue il ladro, botte da orbi in strada

Era entrato in farmacia e aveva portato via 500 euro in contanti, ma il titolare dell’esercizio commerciale ha deciso di reagire e ha seguito il malvivente fuori. Uno scambio di battute e poi la colluttazione, terminata con l’intervento di un agente della Polizia di Stato in forza alla Squadra mobile di Roma, libero dal servizio, che si trovava a passare in zona, su via dei Durantini.

L’intervento di un poliziotto in borghese e l’arrivo dei Carabinieri

Il poliziotto ha visto i due uomini che si menavano ed è intervenuto per cercare di fermarli. Mentre stava tentando di divederli ha riconosciuto uno dei due litiganti: si trattava del titolare della farmacia. Intanto qualcuno aveva dato l’allarme e sul posto è accorsa anche una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Roma Santa Maria del Soccorso che insieme all’agente, sono riusciti a fermare la violenza dell’uomo.

Il farmacista ha ricostruito l’accaduto

Solo una volta che i due uomini sono stati divisi è stato chiaro quello che era successo. Il farmacista ha raccontato che, poco prima, l’uomo che lo aveva aggredito era entrato all’interno dell’esercizio commerciale, aveva aggirato il bancone e, dopo aver intimato alle addette alla vendita dei farmaci di consegnargli tutti i soldi incassati. Le commesse, non si erano opposte e gli avevano consegnato i 500 euro in contanti, presenti in cassa. Il farmacista, allertato dalle sue dipendenti, si era messo all’inseguimento del malvivente, ingaggiando una colluttazione nella quale veniva ferito, riportando un trauma facciale e sopraccigliare nella parte sinistra del volto.

La perquisizione del malvivente e il rinvenimento di una pistola giocattolo

A seguito della perquisizione personale del delinquente, le forze dell’ordine hanno poi trovato nascosta in una scarpa del 46enne che aveva tentato di mettere a segno il colpo, una replica di una pistola priva del tappo rosso di sicurezza. L’arresto è stato convalidato dall’A.G. che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.