Roma: rapina in farmacia col fucile da sub | FOTO

Momenti di paura ieri sera a Roma, teatro di una rapina in farmacia. E’ successo nella zona di Tor Bella Monaca. Un uomo, armato di fucile da sub, ha fatto irruzione nell’attività: ecco cosa è successo.

Il fucile da sub usato per la rapina a Tor Bella Monaca – (ilcorrieredellacitta.com)

Rapina in farmacia a Roma, presa di mira un’attività situata in Via di Tor Bella Monaca, nell’omonimo quartiere. Il malvivente, armato di un fucile da sub, ha fatto irruzione nell’esercizio e si è diretto verso il bancone: ma non ha chiesto l’incasso, bensì una siringa e una confezione di soluzione fisiologica. Una volta ottenuto il bottino si è dato alla fuga facendo rapidamente perdere le sue tracce.

Rapina in farmacia a Tor Bella Monaca: le indagini lampo

L’uomo, secondo quanto ricostruito, è fuggito a bordo di una Fiat Uno di colore rosso. Sul posto, allertati dal titolare della farmacia, sono intervenuti i Carabinieri. Raccolti i dati dell’uomo e del mezzo usato per la fuga, i Militari hanno effettuato subito delle ricerche in zona riuscendo ad intercettare l’auto con all’interno l’uomo.

Immediatamente è scattato l’alt: all’interno della macchina i Carabinieri hanno quindi rinvenuto e sequestrato il fucile da sub utilizzato per mettere a segno la rapina. L’autovettura inoltre, a seguito degli accertamenti, è risultata rubata. Sia il mezzo che l’arma sono finiti sotto sequestro.

Arrestato il rapinatore

Inevitabilmente per l’uomo – che ha poi trascorso la notte in Caserma – sono scattate le manette. Questa mattina è stato accompagnato presso le aule del Tribunale di piazzale Clodio, dove al termine dell’udienza, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lui l’obbligo di dimora nel comune di Anguillara. In fase di accertamento i motivi per cui l’uomo aveva richiesto i prodotti al farmacista sotto la minaccia dell’arma (peraltro insolita). Gli investigatori precisano che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.

