Roma, rapinato il Todis sulla Trionfale: bandito in fuga con l’incasso | FOTO

Momenti di paura ieri presso il supermercato Todis sulla Trionfale. Bandito con il volto travisato fa irruzione e si fa consegnare l’incasso. Indagano i Carabinieri.

E’ entrato nel supermercato ed ha puntato subito una delle casse. Momenti di apprensione ieri pomeriggio, sabato 2 marzo 2024, nel punto vendita Todis di Via Trionfale. Il malvivente ha minacciato una delle dipendenti e si è fatto consegnare l’incasso. Dopodiché è fuggito via facendo perdere le proprie tracce (Foto in alto in evidenza: (c) RiseUp Communications).

Rapina al Todis di Via Trionfale: cosa è successo ieri pomeriggio

L’allarme è scattato quando erano da poco passate le 18.40 di ieri. Il bandito, armato di cacciavite e col volto travisato, è entrato nel supermercato che fa angolo con Via Maurizio Giglio, lungo la Via Trionfale al civico 14119, in zona Giustiniana. In via di quantificazione al momento il bottino esatto della rapina. Sul posto, dopo l’allarme lanciato dai dipendenti, sono intervenuti i Carabinieri della stazione La Storta unitamente ai colleghi della sezione operativa Roma Cassia che hanno avviato le indagini. Adesso è caccia al bandito.

