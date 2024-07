Roma: recuperato il “kit del perfetto scassinatore”, banda inseguita sulla Nomentana, altri due ladri arrestati in flagrante

Fermati a Roma dai Carabinieri due ladri sorpresi a rubare in un condominio. Inseguiti altri malviventi sulla Nomentana, rinvenuto anche il “kit del perfetto scassinatore”. Gli interventi nella notte, cosa è successo.

L’estate è il momento migliore per i ladri per ripulire le case lasciate incustodite dai proprietari. Soprattutto in una grande metropoli come quella di Roma, dove il fenomeno, puntualmente, è tornato al centro delle cronache cittadine. Soltanto nella notte appena passata i Carabinieri sono riusciti ad arrestare due ladri e a metterne in fuga altri dopo aver intercettato la loro auto in piena notte. Recuperato e sequestrato anche il kit del perfetto scassinatore. Ma andiamo con ordine.

“Ci sono i ladri”, caos a Casal de’ Pazzi

Intorno alle 5.00, a seguito di una segnalazione al 112 di forti rumori provenienti dall’ottavo piano di un appartamento in via Michelangelo Tilli, i Carabinieri della Stazione di Roma Santa Maria del Soccorso hanno colto in flagranza due cittadini georgiani mentre tentavano di scappare dopo aver forzato la serratura di un appartamento. Intervenuti tempestivamente sul posto, i Carabinieri sono riusciti a bloccare i due ancora lungo le scale, ingaggiando anche una colluttazione che ha svegliato diversi condomini che spaventati sono usciti dalle loro case. I due sono stati trovati in possesso di arnesi atti allo scasso e sono stati arrestati e condotti in caserma in attesa della convalida.

Inseguimento sulla Tuscolana

Sempre stanotte, in un altro intervento, poco prima delle 4.00, in via Arturo Graf, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno intercettato un’autovettura sospetta, Audi A3, che non si è fermata all’alt imposto. I militari hanno ingaggiato un inseguimento, terminato in via Nomentana altezza Sant’Alessandro, dove i fuggitivi sono finiti contro un guard rail ed hanno proseguito la fuga a piedi. All’interno dell’A3 i Carabinieri hanno trovato il “kit del bravo scassinatore” costituito da corde, frullino, piedi di porco, indumenti per travisamento, materiali atti allo scasso e diverse targhe di autovetture. I Carabinieri hanno sequestrato tutto il materiale e l’autovettura, per essere poi sottoposta a rilievi tecnico scientifici alla ricerca di tracce utili per identificare gli occupanti dell’auto.