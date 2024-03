Roma, resta in panne e scende dall’auto: donna travolta e uccisa sulla tangenziale

Incidente mortale a Roma. Una donna è stata travolta e uccisa nella mattinata di oggi. Poco prima era scesa dall’auto dopo essere rimasta in panne: inutili purtroppo i soccorsi. Chiusa la tangenziale est, davvero lunghe le code in zona.

Ennesima tragedia sulle strade di Roma. Grave incidente oggi, giovedì 21 marzo 2024, lungo la tangenziale Est, all’altezza dello svincolo per l’A24. Il tratto di strada risulta tuttora chiuso: sul posto, oltre ai sanitari del 118, stanno operando gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Davvero lunghissime le code in questo momento.

Incidente mortale oggi 21 marzo a Roma

Lo schianto si è verificato intorno alle ore 10.40 di stamattina, lungo la Tangenziale Est come detto, all’altezza dello svincolo per l’A24, in direzione San Giovanni. Secondo le prime informazioni disponibili la dinamica dell’incidente mortale sarebbe davvero drammatica. A perdere la vita è stata una donna italiana di 85 anni che, poco prima, era rimasta in panne al centro della carreggiata.

A quel punto, evidentemente per sincerarsi di quanto stesse accadendo, è scesa dalla macchina (una Volskwagen Polo, ndr) ma poco dopo è stata colpita da un’auto in transito. Su di lei infatti, in una dinamica comunque ancora in fase di accertamento, è piombata una Honda Jazz condotta da una donna italiana di 65 anni, che si è fermata a prestare soccorso. Purtroppo però, malgrado i soccorsi, per l’anziana non c’è stato nulla da fare.

Incidente mortale tangenziale est: chiusa galleria, traffico in tilt

Per consentire i soccorsi e i rilievi del sinistro è stata chiusa la Tangenziale Est, in direzione San Giovanni, a partire da Batteria Nomentana. Chiusura che, stando agli ultimi aggiornamenti disponibili, permane tuttora. Sul posto sono ancora presenti le pattuglie del II Gruppo Parioli e del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale in ausilio per gestire la viabilità della zona e le interdizioni al traffico. Off-limits al transito anche la Galleria della Nuova Circonvallazione Interna.