Roma: «Ridammi la carta!». Ubriaco prende un bidone e tenta di spaccare l’ATM

Completamente ubriaco ha afferrato una pattumiera metallica e si è scagliato contro uno sportello bancomat che aveva trattenuto la sua carta. Poi se l’è presa con i Carabinieri intervenuti sul posto. E’ questo il resoconto di quanto accaduto nella notte a Roma con il protagonista di questa vicenda – a dir poco surreale – finito in arresto. Ma andiamo con ordine.

Uomo tenta di spaccare il bancomat alla Garbatella

L’uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, stava utilizzando una pattumiera in metallo che aveva precedentemente sradicato dal suo alloggiamento per colpire l’ATM di una banca di via Ostiense, nel quartiere della Garbatella, perché nel tentativo di prelievo l’ATM aveva trattenuto la sua carta.

Arrestato 34enne romeno a Roma

All’arrivo dei Carabinieri, allertati da alcuni passanti che avevano segnalato il fatto al “112”, l’uomo ha tentato più volte di colpirli con il pesante cestino. Considerata la situazione, uno dei militari, per porre fine alla condotta violenta del 34enne, ha estratto il taser in dotazione, senza sparare i dardi, e solo a quel punto l’uomo si è arreso ed è stato immobilizzato. Si tratta di un cittadino romeno di 34 anni. Ora dovrà rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

