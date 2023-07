Roma, rifiuti: Gassmann dalla parte dei netturbini. “Lavorano in condizioni difficilissime”

Una delle problematiche maggiormente avvertite nella Capitale è senz’altro rappresentata dall’emergenza rifiuti. Com’è ahimè noto – e come, tra l’altro abbiamo documentato anche in diversi articoli – cumuli di sacchetti colorati e di varie dimensioni albergano indisturbati sui cigli delle strade, in prossimità dei cassonetti ed in bella mostra di cittadini ma anche dei turisti. Delle immagini che, certamente, non fanno una bella pubblicità alla Capitale. Ora, in merito alla questione a prendere posizione l’attore Alessandro Gassmann.

L’emergenza rifiuti a Roma e l’appoggio di Gassmann ai netturbini

L’attore si sfoga con un cinguettio su Twitter che ha poi dato luogo a numerosi commenti da parte degli utenti. “Oggi mi sono fermato a parlare con tre lavoratrici dell’ Ama sulla situazione drammatica e maleodorante di tutta la città – racconta Gassmann – Mi hanno detto che mancano di mezzi perché rotti e mai riparati e che mancano di personale (2500 aggiunti dovrebbero arrivare per il Giubileo)”, aggiungendo poi che: “E soprattutto quando un camion che carica i rifiuti li porta ai punti di raccolta, si formano file infinite perché il sistema è scarso e lento. Questo per capire che non dobbiamo prendercela con gli operatori, ma con chi non gli fornisce il modo di lavorare. Oggi a Roma 36 gradi”.

Le condizioni di lavoro

La responsabilità, non sarebbe dunque dei netturbini, rispetto ai quali l’attore manifesta loro il proprio sostegno: “Per concludere un saluto a tutti i lavoratori di Ama che lavorano in condizioni difficilissime e spesso vengono insultati da chi è esacerbato dal letamaio che la nostra bellissima città è diventata”. Come anticipato, le parole di Gassmann non hanno mancato di far discutere. Numerosi i commenti che, infatti, si sono avvicendati sotto al suo post.

Il termovalorizzatore

Ora, in merito all‘annosa e delicata questione dei rifiuti, uno dei temi maggiormente caldi e discussi è senz’altro rappresentato dal termovalorizzatore. Su quest’ultimo, l’opinione pubblica è divisa, così come la politica. In una recente intervista sul tema, il primo cittadino Gualtieri è parso avere le idee piuttosto chiare, non esitando a definire l’impianto decisamente avanzato e moderno: “Sul termovalorizzatore ho potuto, secondo i tempi e le procedure, ricevere la relazione preparata dai tecnici che hanno esaminato la proposta di Acea. La relazione è positiva: dal punto di vista tecnico sarà un impianto all’avanguardia, oltre i migliori livelli esistenti, forse l’impianto più avanzato al mondo”.