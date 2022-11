Roma, rompe il finestrino e si intrufola nell’auto: ladro ‘beccato’ dai Carabinieri

Roma. Stava cercando di mettere a segno il colpo ma qualcosa non è andato secondo i piani. L’uomo, 49enne del Bangladesh, ha dapprima danneggiato il finestrino anteriore di un’auto per poi entrare all’interno dell’abitacolo. È stato proprio in questo frangente che il malvivente è stato ‘beccato’ dai militari che lo hanno arrestato.

Il tentato furto in via di Portonaccio

I fatti sono avvenuti in via di Portonaccio. Qui i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un cittadino del Bangladesh di 49 anni, il quale è gravemente indiziato dei reati di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, è stato sorpreso dai militari, in transito in quel momento, subito dopo aver danneggiato il finestrino anteriore destro di un’auto parcheggiata e mentre si apprestava ad entrare all’interno dell’abitacolo. A questo punto i Carabinieri si sono avvicinati e hanno bloccato l’indagato nonostante avesse cercato più volte di divincolarsi per darsi alla fuga. Le indagini hanno poi evidenziato che l’uomo aveva con sé anche altri oggetti, risultati rubati da due autoveicoli parcheggiati poco distante.

Fermate altre 3 persone dai militari

Ma non solo. Questo non è stato, infatti, l’unico intervento dei Carabinieri. I militari del Nucleo Scalo Termini, in due diversi interventi, hanno arrestato 3 persone gravemente indiziate del reato di furto aggravato. Fermati dagli addetti all’accoglienza clienti di due esercizi commerciali situati all’interno dello scalo ferroviario, mentre si aggiravano con fare sospetto tra gli scaffali, i tre sono stati trovati con diversi capi di abbigliamento a cui erano state rimosse le placche antitaccheggio e i Carabinieri li hanno arrestati.