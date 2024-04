Roma. Ruba alimenti nel supermercato, poi prende a calci e morsi il direttore per fuggire

Si sono vissuti momenti di grande tensione e paura ieri pomeriggio in un supermercato in zona Tomba di Nerone a Roma. Una donna è entrata nei locali dell’esercizio commerciale e, dopo essersi impossessata di diversa merce, ha aggredito il direttore con calci, pugni e morsi, per cercare di fuggire.

A dare l’allarme i clienti del negozio

Una scena assurda alla quale hanno assistito diversi clienti del negozio che hanno immediatamente dato l’allarme al numero unico d’emergenza, il 112. Ad accorrere sul posto sono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che una volta raggiunto il supermercato sono riusciti in breve a fermare la donna.

La 46enne autrice del tentato furto e delle botte al direttore è stata fermata

L’autrice del grande trambusto e delle percosse al direttore dell’attività commerciale, dopo essere stata identificata, si trattava di una 46enne di Capo Verde, è stata arrestata. La merce trafugata dal negozio, del valore di circa 150 euro è stata recuperata dai Carabinieri e restituita al supermercato.

La 46enne resta ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria davanti alla quale dovrà comparire per la convalida dell’arresto.