Roma, ruba una borsa poi investe un uomo con l’auto e si schianta contro un furgone

Un borseggiatore ha creato il panico ieri sera nel quartiere Prati a Roma. Prima ha rubato una borsa all’interno di un negozio di scarpe, poi con l’auto ha investito un uomo, a seguire ha urtato un furgoncino e infine ha tentato di scappare a piedi, ma è stato arrestato dai Carabinieri. La sequenza dei fatti che si è verificata i ieri, poco dopo le 20 e per quanto sia stata veloce quasi frenetica è stata capace al tempo stesso di creare il caos tra la gente che si trovava a passare nel quartiere.

Cosa è successo

Il borseggiatore, un 38enne di nazionalità peruviana, entrato in un negozio di scarpe ha approfittato di un momento di distrazione e ha sottratto una borsa. La proprietaria della borsa e il marito hanno visto cosa era appena successo e lo hanno inseguito. Ma il malvivente è salito in auto, dove sembra che viva trattandosi di un senzatetto, è ha premuto sull’acceleratore travolgendo il marito della vittima del borseggio che si era parato davanti alla macchina nel tentativo di fermarlo. A seguire il 38enne in fuga si è scontrato con un furgone ed è stato costretto a scappare a piedi.

Il tentativo di far perdere le sue tracce è finito davanti a un ristorante di via Fabio Massimo dove l’addetto alla sicurezza lo ha bloccato e consegnato i Carabinieri che intanto erano accorsi sul posto chiamati, probabilmente, da qualcuno dei presenti che ha assistito alla scena. Per fortuna tranne la grande paura non si sono registrate conseguenze più serie, il marito della vittima del borseggio è stato trasportato in ospedale e ne avrà per 15 giorni.