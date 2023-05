Roma, rubano gasolio all’Ama: licenziati 4 netturbini

Ancora furti di carburante all’Ama e ancora una volta la responsabilità ricade sui netturbini dell’azienda municipalizzata. Sono quattro gli operatori ecologici licenziati in tronco e, con ogni probabilità, verranno indagati in un procedimento penale, visto che nei loro confronti è stato presentato un esposto.

Il carburante rubato ad Ama ammonta a 1.500 euro

Il furto di carburante ammonta a 1.500 euro e tutto è stato scoperto per caso, in un controllo a campione, che evidentemente i quattro netturbini, credevano non ci sarebbe mai stato. L’attenzione dell’azienda è ricaduta su uno specifico centro operativo dove è stato scoperto che il consumo di benzina era eccessivo rispetto al parco mezzi.

L’operatore ecologico utilizzata per sé la carta carburante avuta in dotazione per il mezzo di servizio

Il dubbio è che quel carburante fosse utilizzato per fare il pieno alle proprie auto, ma non si esclude neanche che fosse venduto. E tutto nell’arco di un anno in cui, come riporta Repubblica, un capo zona, due tecnici e un operatore ecologico semplice facevano man bassa della benzina destinata ai mezzi. Dalle indagini sarebbe stato scoperto che il netturbino faceva rifornimento anche quando non era in servizio. D’altra parte ogni operatore ha una carta carburante collegata a un mezzo e, quindi, tutti è tracciabile. Anche se l’operatore finito nel mirino di Ama sembra utilizzasse anche altre carte carburante, non sue. Un fatto per il quale è nata l’idea che ci fosse complicità con gli altri 3 dipendenti ritenuti coinvolti.

Solo pochi giorni fa il pronunciamento del giudice sul furto di gasolio da parte di altri 7 netturbini

Ma in merito al coinvolgimento nella vicenda dei 4 operatori ecologici licenziati si pronuncerà probabilmente la magistratura che sarà chiamata a fare chiarezza sull’accaduto, mentre meno di due mesi fa è arrivato il pronunciamento della magistratura per altri 7 dipendenti Ama anche loro ritenuti colpevoli di furto di carburante. Questi ultimi hanno chiesto di essere ammessi al patteggiamento della pena e il giudice ha accolto l’istanza.