Roma, rubata l’auto al centrocampista giallorosso Mady Camara: l’aveva appena parcheggiata per fare shopping

Aveva parcheggiato la sua auto, una Hyndai Ioniq nei pressi del laghetto dell’Eur, al ritorno non l’ha più trovata. Protagonista della disavventura è stato il centrocampista della Roma, Mady Camara, che lasciata in sosta l’auto si era allontanato per un’oretta a fare commissioni in zona. Al ritorno si è reso conto di essere stato derubato.

Mady Camara vittima del furto

Una brutta sorpresa per il guineiano che, constatato il fatto, non ha potuto fare niente altro che andare in Commissariato di Polizia per sporgere denuncia, in compagnia di un interprete del club giallorosso.

Una disavventura quantomeno sgradevole per il calciatore che, da lunedì – giorno nel quale è stato derubato ed è stata sporta denuncia – fino ad oggi, non ha ricevuto alcuna notizia in merito alla sua auto. Dopo più di un mese da quando è arrivato nella Capitale per rimpinguare le fila della Roma, il centrocampista che forse si aspettava tutt’altro genere di accoglienza, ha dovuto fare i conti con la realtà.