Roma, rubate le deiezioni dei cani all’esposizione ‘Dog shit experience’

Roma. Rubate nella notte tra sabato 4 e domenica 5 febbraio le deiezioni dei cani che andavano a comporre una vera e propria esposizione nel cuore di Testaccio. L’idea è nata da tre studenti dello IED che hanno pensato di ‘trasformare’ le deiezioni dei nostri amici a quattro zampe in delle vere e proprie opere d’arte. L’idea è senz’altro originale punta a sensibilizzare i proprietari degli animali a raccogliere gli escrementi, rendendo il quartiere – e più in generale- la città maggiormente pulita.

Come detto, l’insolito furto è avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 febbraio. Ignoti hanno portato via le deiezioni, trafugando le teche dell’esposizione ‘Dog shit experience’ nel cuore del quartiere Testaccio. Un risveglio amaro per gli studenti che questa mattina hanno trovato le teche vuote. Infatti, gli escrementi canini sono state rese delle vere e proprie opere d’arte poste sotto teca, con tanto di targhetta e didascalia esplicativa. Tuttavia, una camera di sorveglianza dello IED è riuscita a riprendere il parte il malvivente che però non è stato ancora identificato. A causa dell’inconveniente la giornata di esposizione prevista per oggi, domenica 5 febbraio, è stata cancellata.

L’iniziativa

L’originale iniziativa punta a sensibilizzare i proprietari degli animali nel raccogliere gli escrementi che, troppo spesso, sono disseminati qua e là nel quartiere. Dunque, gli studenti hanno pensato bene di mettere letteralmente in bella mostra le deiezioni dei cani con la speranza che questa loro iniziativa possa servire da monito per rendere il quartiere maggiormente pulito, invitando tutti i cittadini a prendersene cura attivamente. Un vena ironica quella alla base dell’esposizione delle deiezioni canine a Testaccio ma che in realtà, e nemmeno troppo velatamente, invita tutti i cittadini a fare la propria parte per aumentare il decoro della Capitale.