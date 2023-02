Roma, furto di auto….a bordo di un’auto rubata: la fuga inseguiti dalla Polizia

Roma. Grazie ad un rafforzamento dei servizi dedicati al contrasto dei reati predatori e di quelli inerenti gli stupefacenti, con una rimodulazione del controllo del territorio, basato sulla georeferenziazione dei reati, e con l’impiego di pattuglie in borghese e in uniforme, i poliziotti della Questura di Roma hanno arrestato altre 10 persone in questa settimana.

Tentano di rubare un’auto con un’altra auto rubata

Uno di questi arresti è relativo al tentativo di sottrazione illecita di una racchetta all’interno di un’auto, che poi si è esteso all’auto stessa, ma le volanti hanno fermato il tutto prima che potessero mettere fine alla loro azione criminale. Due complici, che avevano deciso di rubare un’auto con un’altra auto, anch’essa rubata. Alla fine, la polizia ha avuto il sopravvento, e il tutti si è concluso con un arresto. Ecco la dinamica nel dettaglio dal bollettino degli arresti dalle sale stampa della questura.

Roma, banda del buco affitta una stanza nel B&B e fa il colpo in gioielleria: caccia ai malviventi

La dinamica del tentato furto

Furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale, sono queste le accuse che pendono su di un cittadino moldavo di 35 anni con precedenti di polizia che, nella notte del 31 gennaio scorso, in compagnia di un altro soggetto, si è impossessato di una racchetta da tennis prelevandola da un veicolo parcheggiato all’interno di un garage condominiale, oltre al telecomando del relativo cancello. Inoltre i due hanno tentato di rubare anche un’auto parcheggiata ma, probabilmente disturbati dal sopraggiungere delle volanti, hanno tentato di fuggire a bordo di un veicolo risultato essere provento di furto. I complici erano due maghi del riciclo furti, dal momento che rubavano auto a bordo di altre auto rubate che poi impiegavano, a quanto pare, per altri colpi, in una catena di illeciti senza fine.

L’inseguimento e l’arresto

Abbandonato il mezzo in via Aurelia, sono infine fuggiti a piedi, ma uno di questi è stato bloccato e arrestato dagli agenti della Sezione Volanti. Denunciato inoltre per possesso di arnesi atti allo scasso. Proseguono le indagini per l’identificazione del complice. A seguito di convalida per l’uomo è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiano alla PG.