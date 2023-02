Terrore in gioielleria a Roma: ‘Questa è una rapina’ e puntano la pistola in faccia alla titolare. Caccia ai banditi

Sono stati i primi “clienti” a entrare nella gioielleria di via delle Albizzie, al civico 53, a Roma, nella zona di Centocelle. Hanno atteso che la titolare alzasse le serrande e, alle 8:52, hanno varcato la soglia del negozio, fingendosi interessati all’acquisto di alcuni monili. Ma il loro intento era tutt’altro.

La rapina

A entrare nella gioielleria due donne e un uomo, dall’aria tranquilla. I tre hanno iniziato a guardare le vetrine per qualche secondo, poi hanno chiedo di vedere più da vicino un anello di grande valore. Quando la titolare l’ha tolto dalla vetrina blindata, i tre finti clienti si sono rivelati per quello che erano veramente: rapinatori. Hanno estratto una pistola e l’hanno puntata contro la titolare, costringendola a consegnare il prezioso gioiello.

Tutto è durato pochi istanti. La titolare, terrorizzata, ha dato loro l’anello e i tre, bottino in mano, sono fuggiti in direzione via Tor De’ Schiavi, facendo poi perdere le loro tracce. Immediatamente è stata chiamata la polizia, giunta sul posto una volante. I poliziotti hanno effettuato i rilievi e fatto partire le indagini per poter risalire agli autori della rapina, che hanno agito a volto scoperto.

Gioiellerie nel mirino

Solo 4 giorni fa, il 28 gennaio, sempre a Roma, un’altra gioielleria era finita nel mirino dei ladri, in via Candia, in zona Prati. I malviventi con astuzia avevano affittato una stanza in un Bed and breakfast e, nella pausa pranzo, approfittando dell’orario di chiusura, avevano fatto un buco nel pavimento della camera da letto. Da lì si erano calati fino al negozio sottostante, appunto la gioielleria, e avevano fatto razzia dei monili contenuti delle vetrine di esposizione. Poi erano risaliti ed erano fuggiti “comodamente”, passando dalla porta d’ingresso del B&B, che avevano affittato ovviamente con documenti falsi. Anche in quel caso era intervenuta la polizia, che sta tutt’ora indagando per risalire agli autori del furto.