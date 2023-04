Roma, rumori sospetti in strada: i cittadini chiamano i carabinieri, ‘beccata’ coppia di ladri

Roma. Approfittando del buio della notte, stavano mettendo a segno il colpo all’interno di alcuni furgoni parcheggiati in strada. Tutti intenti nelle loro faccende, i ladri non si sono accorti che i loro rumori non sono passati inosservati da alcuni cittadini, che hanno pensato bene di far scattare l’allarme allertando le forze dell’ordine. Una volta arrivati sul posto i carabinieri li hanno arrestati ed ora la coppia di malviventi dovrà rispondere di furto aggravato in concorso.

Il furto (sventato) nella notte

I fatti sono avvenuti questa notte, poco prima dell’una, in Via E. Bondi, quando per rumori provenienti dalla strada, alcuni cittadini hanno chiamato al 112. Fatto scattare l’allarme, sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno fermato due uomini. La coppia di ladri è stata ‘beccata’ mentre trafugava merce da 3 furgoni parcheggiati in strada di una ditta di termoidraulica. In particolare, i due erano giunti con una fiat croma intestata come altri 23 veicoli, ad un uomo con precedenti su cui ora verranno svolti ulteriori accertamenti.

La refurtiva e l’arresto

Sulla Croma, che è stata sequestrata dai Carabinieri, c’erano già diversi utensili che erano stati rubati dai furgoni in sosta. Durante le operazioni per fermare i due, un Carabiniere del Nucleo Radiomobile si è anche ferito accidentalmente a una mano, ne avrà per 10 giorni. I due fermati, entrambi cittadini entrambi cittadini romani, con precedenti, di 41 e 31 anni, sono stati condotti in camera di sicurezza. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.