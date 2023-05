Roma, ‘Salveremo Ciampacavallo’: Regione e Governo insieme per salvare la onlus che si occupa di disabili

I 40 ettari situati nel Parco dell’Appia Antica che ospitano anche l’onlus Ciampacavallo che si occupa di disabili da trent’anni, sono stati messi in vendita e ora si teme che l’associazione venga sfrattata. Un timore che sta facendo tremare centinaia di famiglie che temono di perdere i servizi offerti dalla onlus. Della questione si sono interessati, come riporta Repubblica anche la viceministra del Lavoro di FdI, Maria Teresa Bellucci, e l’assessore al Sociale della Regione, Massimiliano Maselli, che raggiungeranno la sede dell’associazione in via Appia Pignatelli per dare sostegno all’organismo che svolge un servizio primario per la comunità.

La vendita dei 40 ettari che comprendono anche la onlus

D’altro canto Ciampacavallo occupa solo tre dei 40 ettari messi in vendita e sembra non sia stata messa al corrente della vendita del terreno da parte della Fondazione Gerini, altrimenti avrebbe potuto partecipare all’acquisto esercitando magari anche il diritto di prelazione. La speranza è proprio quest’ultima che la Regione riconosca alla onlus il diritto di precedenza, rispetto ad eventuali ulteriori acquirenti, sull’acquisto dei tre ettari su cui insiste la onlus.

Ritenuto prezioso e fondamentale il lavoro che gli oltre 25 dipendenti della struttura svolgono con i ragazzi che hanno una disabilità, anche grave, si teme che possano rimanere senza sede o che ci sia un aggravio delle spese di canone che andrebbe a creare seri problemi all’associazione.

Intanto la vendita è andata avanti e si teme per le sorti dell’associazione

Nonostante la vendita sia andata avanti e sembra sia stato anche già firmato il preliminare di vendita con un anticipo di 1,3 milioni di ero da parte di un imprenditore della grande distribuzione. Ma il governo oltre che rappresentanti istituzionali interni alla Regione Lazio, come l’assessore regionale al Bilancio e all’Agricoltura Giancarlo Righini, sono certi di poter trovare un modo di consentire a Campacavallo di diventare titolari di quei tre ettari che occupano da oltre 30 anni.