Ufo a Roma? Avvistate scie luminose nel cielo: le segnalazioni corrono sui social

Strani avvistamenti luminosi nei cieli di Roma e c’è parla anche di Ufo. Da due giorni a questa parte le segnalazioni di tali inusuali scie luminose stanno aumentando e l’appello al paranormale non tarda ad arrivare. A corredo delle diverse testimonianze ci sono anche dei video. Uno di questi è finito sull’iconica pagina Welcome to Favelas e i commenti degli utenti non si sono fatti attendere.

Il video della scia luminosa nel cielo

Nel video alcuni adolescenti filmano il cielo con il telefonino e nel corso della ripresa si vede ‘avanzare un fascio di luce’. Un avvistamento insolito che subito fa sorgere spontanea la domanda: ‘Che cos’era?’ Nemmeno il tempo di fare mente locale, provando a fornire una risposta a quanto visto poco prima che quell’inconsueto fascio di luce è sparito. Nemmeno a dirlo, il video ha fatto il pieno di like ed i commenti degli utenti non sono mancati: ‘Anche noi lo abbiamo visto salendo da Roma ieri sera’ commenta un utente al quale ne fa eco un altro: ‘Quello che abbiamo visto noi ieri sera’.

Le segnalazioni

Insomma, il “fenomeno luminoso” pare essere stato avvistato da numerose persone. Infatti, in diverse zone della Capitale, da Monte Mario al Tufello e arrivando fino a Rieti, sono state diverse le segnalazioni di strani avvistamenti luminosi. Indiscrezioni arrivate anche da alcuni gruppi Facebook che, tuttavia, trovano una soluzione nelle risposte fornite dagli appassionati di informatica e tecnologia che affermano si tratti con molto probabilità degli ‘Starlink, i satelliti lanciati in orbita da SpaceX, quelli di Elon Musk’.