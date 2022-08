Roma, scontro tra bus e auto, coinvolte altre tre vetture in sosta: veicoli ‘incastrati’ e strada bloccata (FOTO)

Maxi carambola stamattina a Roma dove diversi veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente che ha bloccato per diverso tempo una strada nel quadrante di Primavalle. E’ successo stamattina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e un’ambulanza del 118.

Incidente a Primavalle oggi 6 agosto

Il sinistro si è verificato stamattina intorno alle ore 6.00 in Via dei monti di Primavalle. Nello specifico l’incidente ha coinvolto un mezzo della linea Atac (la 46, ndr) ed una smart Fortwo. La carambola tra i due veicoli ha però poi interessato altri tre mezzi che si trovavano in sosta, una ford, una Fiat Panda e un furgoncino Citroen.

Strada chiusa per incidente in Via dei Monti di Primavalle

La strada, per consentire i rilievi e la successiva rimozione dei veicoli, è rimasta temporaneamente chiusa. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo XIV Montemario che sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Feriti lievi

L’episodio fortunatamente non ha avuto conseguenze sui conducenti sia del Bus Atac che della Smart, portati in Ospedale (all’Aurelia Hospital, ndr) ma refertati rispettivamente in codice azzurro e verde. Ingenti però i danni alle vetture coinvolte come mostrano le immagini.

