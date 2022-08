Terribile incidente tra camion e moto: centauro 41enne in codice rosso

Terribile incidente nel tardo pomeriggio di oggi, 5 agosto, a Marino. Lo scontro è avvenuto in via Papalina, all’altezza di via Colle Picchione, tra un camion e una moto. Ad avere la peggio il centauro, rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che – viste le gravi condizioni dell’uomo – hanno richiesto il supporto di un’eliambulanza. E proprio questa ha trasportato il centauro in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma.

La dinamica

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Marino, incaricati di svolgere i rilievi per capire l’esatta dinamica del sinistro. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con rallentamenti sia in direzione Roma che verso Albano.