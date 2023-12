Roma, scoppia incendio alla Borghesiana: fumo acre nel quartiere, cosa è successo

Incendio ieri pomeriggio alla Borghesiana a Roma. Le fiamme hanno interessato un’attività commerciale: sul posto tre mezzi dei Vigili del Fuoco. Fumo acre e aria irrespirabile in zona. Ecco cosa è successo.

Paura ieri, domenica 10 dicembre 2023, in Via Mezzoiuso teatro di un incendio che si è protratto per almeno un’ora. Le fiamme hanno interessato un’attività commerciale sprigionando un denso fumo acre che ha messo in allarme i residenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco giunti dal distaccamento di Frascati con tre mezzi tra cui l’autobotte ed il carro fiamma. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita: gli operatori, una volta estinto l’incendio, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area coinvolta.

Incendio alla Borghesiana ieri 10 dicembre 2023

L’allarme è scattato intorno alle ore 18.00. Sui gruppi e sulle chat di quartiere è partito il tam tam per capire cosa stesse succedendo. Da quanto si apprende lo stabile interessato dall’incendio sarebbe un ingrosso di forniture per negozi di kebab situato in Via Mezzoiuso a ridosso dell’incrocio con la Via Borghesiana. In fase di accertamento la causa che ha scatenato il rogo: tra le ipotesi non si esclude quella di un cortocircuito. Sul posto, anche se fortunatamente non è servita, è giunta anche un’ambulanza.

