Roma, scopre ladri in casa: 82enne preso a cazzotti e derubato di contanti e gioielli

Rapina in casa di un 82enne in via Giacomo Laurenzani. L’anziano ha sentito rumori in casa intorno alle 20 e 42 ed è andato a vedere cosa stesse succedendo. L’uomo s’è trovato di fronte a due malviventi che gli hanno assestato un cazzotto in faccia.

I rapinatori danno un cazzotto in faccia all’anziano e portato via contanti e gioielli

Dopo aver ‘sistemato’ il proprietario di casa i due rapinatori sono riusciti a mettere a segno il colpo portando via 40mila euro in contati, ma anche gioielli vari che hanno racimolato nell’abitazione. Ancora da quantificare l’ammontare del bottino che sicuramente è ingente.

Una volta dato l’allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia di Stato che hanno prestato soccorso alla vittima, la quale ha avuto bisogno delle cure dei sanitari dell’ospedale di Tor Vergata, anche se per fortuna non ha riportato conseguenze più serie.

La Polizia indaga per risalire agli autori della rapina

Mentre i poliziotti hanno avviato le indagini per risalire agli autori della rapina. Ascoltata la testimonianza dell’82enne, gli investigatori hanno potuto ricostruire i fatti e forse hanno potuto anche tracciare un identikit dei due. Le indagini vanno avanti per cercare di individuare i due delinquenti e, anche in questo caso, staranno verificando se sistemi di videosorveglianza di qualche esercizio commerciale di zona abbia ripreso in volto i due rapinatori.