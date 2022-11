Roma, seconda rapina in poche ore nel III Municipio: colpita un’altra farmacia

Ancora una rapina nel III Municipio, ancora una farmacia nel mirino dei malviventi. Dopo il colpo messo a segno mercoledì, ieri un’altra rapina si è verificata nel pomeriggio. A colpire nuovamente un rapinatore solitario che si è fatto consegnare l’incasso ed è fuggito via. E’ successo in Via Dina Galli intorno alle 16.30 di ieri, giovedì 10 novembre 2022.

Rapina in zona Tufello

Da quanto ricostruito l’uomo è entrato nell’attività in zona Tufello ed ha intimato alla cassiera di non muoversi. Dopodiché ha asportato del denaro e alcuni farmaci prima di dileguarsi e svanire nel nulla. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato del Distretto Fidene che ora seguono le indagini. Il bottino della rapina è in via di quantificazione.

Leggi anche: 15enne accerchiato, aggredito e rapinato dal branco: “Mi hanno preso iPhone 13 e portafogli”

Il colpo di mercoledì nel III Municipio

Meno di 24 ore prima, come vi abbiamo raccontato ieri, sempre nel III Municipio aveva avuto luogo un’altra rapina, sempre per mano di un rapinatore solitario e sempre in una Farmacia, in quel caso quella sita in Via Cesco Baseggio (Casale Nei). Da sottolineare che, rispetto al colpo di ieri pomeriggio, anche la distanza tra le due attività non è molta considerando che parliamo di meno di 2km. Al momento però non è chiaro se tra i due fatti vi sia o meno un collegamento.