Roma, sequestrati dalla Finanza 19 milioni di articoli contraffatti: 15 persone nei guai

Roma. Davvero ingente il numero di articoli contraffatti e non sicuri che la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma ha impedito che finissero sul mercato. Si trattava di accessori per la casa, per l’ufficio, di bigiotteria e ancora, abbigliamento, per un totale di 19 milioni di articoli sequestrati. Quindici, inoltre, le persone che sono state denunciate dai finanzieri.

I controlli della Finanza

L’operazione delle Fiamme Gialle fa parte di un piano straordinario di controlli attuato nella Capitale, a seguito del quale i finanzieri hanno denunciato 15 persone all’Autorità Giudiziaria, segnalandone altre 3 in via amministrativa alla Camera di Commercio. I “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego di Roma hanno battuto “a tappeto” punti vendita al dettaglio e depositi all’ingrosso, individuando, in 13 esercizi commerciali, circa 125.000 prodotti recanti i marchi contraffatti di famose case produttrici (occhiali da sole, bigiotteria, scarpe, maglie, borse) e oltre 18 milioni di accessori per la casa, la persona e l’ufficio, aventi standard di sicurezza non conformi alla normativa comunitaria e nazionale e quindi potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti.

Denunciate 15 persone

Quindici soggetti dovranno rispondere dell’ipotesi di reato di introduzione nello Stato di prodotti recanti segni e

marchi contraffatti e altri 3 di violazioni al “Codice del Consumo”. Sono in corso accertamenti per ricostruire la “filiera” distributiva per risalire ai produttori della merce sequestrata che, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato proventi milionari.

Immagine di repertorio