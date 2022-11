Discarica abusiva a cielo aperto: sequestrata dalla Finanza area di 5000 metri quadri

Era adibita a discarica abusiva una vasta area che faceva parte del comune di Sonnino, in provincia di Latina. Il territorio della bellezza di 5mila metri quadri conteneva al suo interno rifiuti di ogni genere ed è stato sequestrato dalle Fiamme Gialle nel corso di una mirata attività di osservazione e perlustrazione.

I controlli della Finanza

I Finanzieri del Comando Provinciale di Latina, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, hanno

rinvenuto una vasta area, di circa 5000 mq, rientrante nel comune di Sonnino, adibita a discarica abusiva. In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Terracina a seguito di un’attività di osservazione e perlustrazione del territorio hanno individuato il sito sul quale giaceva una mole di rifiuti speciali altamente inquinanti e pericolosi. Ne erano un esempio quelli di materiale ferroso, elettrodomestici, parti di mobilio, guaine, vernici, pneumatici, automezzi dismessi e di scarti di demolizioni edilizie. Il materiale rinvenuto, con il passare del tempo e l’esposizione agli agenti atmosferici, avrebbe potuto contaminare il suolo e le falde acquifere sottostanti, con notevoli rischi per l’ambiente.

Il sequestro

L’intera area, in gestione a una società di capitali della zona, sotto il coordinamento della Procura della

Repubblica di Latina è stata quindi sottoposta a sequestro per le ipotesi di reato di abbandono incontrollato di

rifiuti speciali e di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.