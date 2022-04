Fiumicino, discarica abusiva a cielo aperto: rifiuti pericolosi dati alle fiamme (FOTO)

Un’area ‘trasformata’ in discarica abusiva. Questo è quello che hanno scoperto i Carabinieri della Stazione Forestale di Ostia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, a Fiumicino, sul litorale romano. Rifiuti accatastati, molti bruciati e dannosi per la salute dei cittadini.

Cosa è stato trovato nella discarica abusiva

Nella discarica, non autorizzata, sono stati trovati rifiuti speciali, molti pericolosi. Alcuni derivanti da attività di demolizione, per non parlare poi di ferro, guaina di catrame, barattoli di vernice, elettrodomestici ingombranti. Tutti ‘posizionati’ in modo non omogeneo, ma a stretto contatto con il terreno lungo una zona di circa 400 mq. Ma non solo. Una parte dei rifiuti da demolizione sono stati interrati, altri invece dati alle fiamme.

Denunciato il proprietario

Il proprietario del terreno è stato denunciato perché gravemente indiziato di aver realizzato la discarica abusiva. Il volume stimato dei rifiuti è pari a circa 600 metri cubi. L’intera area, che è stata perlustrata e passata al setaccio, è stata posta sotto sequestro dai Carabinieri Forestali.